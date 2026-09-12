Кукери нападат Симитли
На 11 и 12 януари в града се провежда фестивалът „Симитлия – Древната земя на кукерите“
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На 11 и 12 януари в града се провежда фестивалът „Симитлия – Древната земя на кукерите“
Кукерският фестивал започва на 5 януари
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