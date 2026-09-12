Късометражно кино на "София диша"
За първи път по време на фестивала "София диша" тази неделя на ул. "Московска" ще може да се гледат и филми, макар и късометражни. В творческата зона...
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За първи път по време на фестивала "София диша" тази неделя на ул. "Московска" ще може да се гледат и филми, макар и късометражни. В творческата зона...
Студент на Людмил Стайков – младият Даниел Делчунков с блестящ старт още с дипломния си филм - "Пулс" Българският късометражен филм "Пулс" e селектир...
68 селектирани филма от Международния фестивал за късометражно кино In The Place ще бъдат показани в Морското казино в Бургас за първи път На 10 ное...
Ще се завъртят 86 ленти от 30 държави в юбилейното издание на фестивала Варна. 86 ленти от 30 държави ще бъдат представени на десетото юбилейно изда...
За първи път в рамките на фестивала ще се проведе конкурсна програма за филми от Черноморския регион Балчик. Над 1000 филма ще бъдат представени в ко...
Михаил Мутафов като Манол във филма "Чест"
Пловдив. Фестивалът за късометражно кино „Оберхаузен" идва на гости в Пловдив. От 8 години Фестивалът работел по проект „Оберхаузен на турне", постави...
Добрич. Тази година участниците в 12-ото издание на международния фестивал за късометражно кино „В Двореца" ще си оспорват награден фонд в размер на 1...
София. Днес започва третото издание на Репортийн - националният конкурс за младежко късометражно кино, организиран от Центъра за образователни инициа...
София. Три минути, или 180 секунди, е максималната дължина на кандидатурите в конкурса за късометражни филми "Кратка ВЕИстория" (ВЕИ - възобновяеми ен...