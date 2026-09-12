Уникална изненада за ЧНГ в наш град. Хиляди ликуват
Банички с късмети и вино на площада
Следете всички новини, анализи и коментари за Късмети. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Банички с късмети и вино на площада
Новогодишен рекорд
Най-желан късмет разбира се е парата
Дрянови късмети наречени на домашните животни, здравето, къщата и богатството
Ето както да сложите в царицата на трапезата
Перничани ще си разделят 1 400 късмета от празнична баница. Печивото ще бъде разрязано ден след Никулден , а първият късмет - за общината, ще изтегли...
Бойко ходил 10 км пеш - коляното му оздравява
Премиерът по-милостив, финансист №1 да развърже кесията
Това разчетоха медиите в късмета от баницата на градоначалника