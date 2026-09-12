Фен на "Металика" е лекар на годината
Полк. Крум Кацаров слага пагона веднага след Медицинския университет Средата на юни е, ранният следобед. Култовото парче на "Металика" "Нищо друго ня...
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Полк. Крум Кацаров слага пагона веднага след Медицинския университет Средата на юни е, ранният следобед. Култовото парче на "Металика" "Нищо друго ня...
Докторите до 45 г. си отиват, зейва огромна дупка, алармира доц. Крум Кацаров
София. Директорът на Военномедицинска академия генерал-майор професор доктор Стоян Тонев ще бъде сменен. Това реши Съвета по отбрана на извънредно зас...