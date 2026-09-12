Георги Стоянов: Морско чедо съм, затова спечелих
ММА боецът Георги Стоянов стана големият победител в "Къртицата 2: Разтърсване". В зверска надпревара с актьора Александър Сано и изключително близък...
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ММА боецът Георги Стоянов стана големият победител в "Къртицата 2: Разтърсване". В зверска надпревара с актьора Александър Сано и изключително близък...
Големият финал в реалити-шоуто "Къртицата 2: Разтърсване" очаквано предложи много обрати и емоции на зрителите. Втората къртица в едноименното шоу се...
Бившата "Мис България" и участник в тв-шоуто "КЪРТИЦАТА 2: Разтърсване" Ивайла Бакалова, която вчера счупи кост на крака си при една от външните мисии...
София. Топмоделът Ивайла Бакалова е пострадала тежко в "Къртицата 2: Разтърсване". Тя е била закарана в болница след като получила множество нараняван...