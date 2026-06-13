Кристо и Жан-Клод в Центъра Помпиду
Първата за дуета програмна изложба в Париж ще бъде открита преди опаковането на Триумфалната арка
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Първата за дуета програмна изложба в Париж ще бъде открита преди опаковането на Триумфалната арка
Христо Явашев и жена му Жан-Клод работят по 17 часа на денонощие В културния ни институт в Прага подредиха изложба за 80-ия рожден ден на Кристо В к...