Кристалина Георгиева: ЕК е готова да помогне за наводненията
Еврокомисарят по реакцията при кризи и хуманитарна помощ Кристалина Георгиева заяви, че Европейската комисия е в контакт с българските власти и е гото...
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Еврокомисарят по реакцията при кризи и хуманитарна помощ Кристалина Георгиева заяви, че Европейската комисия е в контакт с българските власти и е гото...
Българката Кристалина Георгиева има все по-големи шансове да получи поста на върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността, след като...
София. Българският еврокомисар Кристалина Герогиева няма да е водач на листата на ГЕРБ за изборите за Европейски парламент през 2014. Това заяви лидер...
Канят Кристалина и Надежда на "Дондуков" 1
София. "Аз съм против Кристалина Георгиева да бъде издигната за втори мандат като еврокомисар от българското правителство", категорично заяви евро...
София. Премиерът Пламен Орешарски похвали работата на еврокомисар Кристалина Георгиева. "Справя се добре с ангажиментите си", каза той в отговор на въ...