Всичко за Кристалина Георгива

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Премиерът похвали Кристалина

Премиерът похвали Кристалина

София. Премиерът Пламен Орешарски похвали работата на еврокомисар Кристалина Георгиева. "Справя се добре с ангажиментите си", каза той в отговор на въ...

31 януари | 22:00
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