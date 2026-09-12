Гледаме звезди на театъра в „Три сестри“ от Чехов
Телевизионният театър чества 160 години от рождението на великия писател
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Телевизионният театър чества 160 години от рождението на великия писател
Учениците на Азарян го честват в НДК
Уникални снимки разкриват моменти от репетиции и спектакли по Чехов и Радичков
Ученичката на Азарян и Тодор Колев получи статуетки за драматург и актриса
Театър "Азарян" навърши една година от създаването си Ученици и близки на големия Крикор Азарян почетоха паметта му с емоционална вечер в театър "Аза...
Камен Донев каза, че дължи всичко на професора
Проф. Крикор Азарян репетираше до последно, преди да си отиде през 2009-а
Зала 2 в Националния дворец на културата ще се казва Крикор Азарян, на името на големия български режисьор. "Не излизай на сцената, ако нямаш какво д...
Шепа подли хора ускориха физическия срив на Азарян, казва съпругата на големия режисьор Валентина Радинска, мъжкото момиче от града на войводите Слив...
София. Арт гилдията се събира в 16 часа в Градската градина, за да види изложбата, посветена на Крикор Азарян, който днес трябваше да навърши 80. Експ...
София. На 15 март от 19.00 ч. в Театър „Българска армия" ще бъде отбелязана тържествено 80-годишнината от рождението на проф. Крикор Азарян с откъси о...