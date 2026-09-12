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Кремена реставрира фонтан

Кремена реставрира фонтан

Кремена Халваджиян реставрира фонтана зад Народната библиотека "Кирил и Методий". В него има бронзова скулптура на четящо момиченце с кученце, която е...

03 юли | 19:16
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