Би ли шута на Халваджиян? Кремена със скандална снимка в мрежата
Стилистката предпочете розовата гама
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Стилистката предпочете розовата гама
Напоследък се спекулира, че двойката очаква ново бебе и че продуцентът кара "Майбах"
Синът й Бебо ще отвори „Парк бар“-а, като се съвземе от катастрофата
София. За тези, за които морето е мираж или кратък флирт и ще оцеляват през по-голямата част от лятото в асфалтената джунгла, вариантът за класен рела...
София. Кремена Халваджиян се ядоса на Азис и го подреди във фейсбук. "Имаме прецедент - чалгарите превзеха и Малдивите! Кючеци върху масите и песни на...
Магърдич: Тя наскоро ме заплаши със съд
София. Калин Врачански, един от най-желаните гости на светските партита, уважи купона на Кремена Халваджиян, който тя вдигна по случай втората година...
Кремена Халваджиян реставрира фонтана зад Народната библиотека "Кирил и Методий". В него има бронзова скулптура на четящо момиченце с кученце, която е...