Добрев за БСП-2: Туристическо дружество
Социалистът с остър коментар за новата партия на отцепниците
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Социалистът с остър коментар за новата партия на отцепниците
Отцепниците от Столетницата направиха партия Българска прогресивна линия
Янков е категоричен, че не подкрепя правителството, а осигурява работата на парламента
БСП стана партия на верните на Нинова кариеристи, каза Красимир Янков
Корнелия Нинова е дискредитирала хора от левицата, които са давали идейния образ на БСП
С кашона до вратата, не се гласува, коментира Красимир Янков
Явно тя ще бъде или на Божков, или на други олигарси
По думите му избори ще има, но това зависи от настоятелността на протестиращите
Какво мисли депутатът от левицата Красимир Янков
Красимир Янков алармира за тревожното състояние на финансите на левицата
Според Красимир Янков не е работа на депутати да разследват Божков
Спешно свикване на Националния съвет на БСП, за да се преразгледа решението на ръководството за излизане на парламентарната група на левицата извън На...
Предложението за брак е сериозно изпитание. Цялото ти щастие зависи от това коя от двете едносрични думи ще чуеш. А секундите, в които чакаш съдбоно...
"Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков не вижда полза от извънщатните сътрудници на МВР. На Вас, като силов вицепремиер, Ви казвам, че този м...
Варна. Областният съвет на БСП-Варна единодушно прие оставката на председателя Цонко Цонев, предадоха от пресцентъра на БСП. На проведеното късно вче...
Солово изпълнение, а не позиция на партията, скочи "Позитано" София. БСП се разцепи и на тема "Възродителен процес". Ден, след като седем червени деп...
Варна. Възмутен съм от това, че членове на БСП, някои от който са част от висшето партийно ръководство - Националния съвет на БСП, използват други о...
Варна. Евроизборите догодина ще покажат реалните нагласи на хората, смята депутатът от БСП Красимир Янков. По думите му протестите срещу правителствот...
Варна. "Не мога да се съглася с оценките, че новият бюджет не се различава особено от тазгодишния, приет от кабинета „Борисов", това заяви пред Радио...
Варна. Община Варна ще получи 4 млн. лв. от бюджета догодина, коментира депутатът от левицата Красимир Янков. Така той отговори на обвиненията от стра...