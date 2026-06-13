Сивата икономика е бич за туризма
Обучението на кадри за курортите трябва да стане приоритет на просветното министерство Плащането на заплати под масата убива конкуренцията, държавата...
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Обучението на кадри за курортите трябва да стане приоритет на просветното министерство Плащането на заплати под масата убива конкуренцията, държавата...
Сигурност е предимството на българското Черноморие за лято 2016, каза пред журналисти изпълнителният директор на "Албена" АД Красимир Станев и добави:...
България настоява за това пред Европа Туристическият бранш настоява подобно на другите отрасли да получи компенсации страната ни заради санкциите сре...