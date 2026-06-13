КПП-тата в Кърджали всекидневно връщат пътуващи
Посочената от тях цел на пътуването е извън регламентираните случаи
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Посочената от тях цел на пътуването е извън регламентираните случаи
От МВР са категорични, че не става въпрос за ограничаване правата на гражданите
Това съобщи кметът на града Златко Живков
На КПП-тата с предимство се пропускат линейки
Полицията проверява лични карти, както и издадени бележки от фирми за месторабота