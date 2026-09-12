Мокрият понеделник. Какво задължително се прави на втория ден от Великден
На 13 април православната църква почита паметта на свети мъченик Артемон
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На 13 април православната църква почита паметта на свети мъченик Артемон
Ограничихме количествата и на козунака, това е много здравословна тенденция
Добрият има голям обем и малко тегло
Как хората реагират на продукцията
И веднага я жегнаха за Кирчо
Ценни съвети за начинаещи и майстори
Какво може да ни пробутат онлайн
Най-евтините козунаци, които се намират на пазара, струват 5-6 лева
Свиленски нажежи атмосферата в залата
Жените боядисвали яйцата за Великден основно с помощта на треви и билки
Как е прието да се празнува празникът у нас
Най-вероятно ще ядем по-скъпи козунаци заради поскъпването на яйцата
Подобна измама установи проверка
Това разреши проф. д-р Тодор Кантарджиев
Боядисването на яйца е занаят в Румъния и се предава сред жените в семейството
Козунакът е сладък обреден хляб, който традиционно се приготвя на Великден. Символизира тялото на Исус Христос, а червените яйца - Неговата кръв. Голя...
Козунаците за Великден ще са на цени между 2 лв. и 10 лв. за 400 г, каза за "Стандарт" Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на х...
Ако не искате здравословни проблеми на празника, не купувайте месо от случайни продавачи! Само храните, които се предлагат в регламентирани обекти, са...
Удари 15 лева, овчари искат за кило жива мръвка 6 лева Търговци ни продават размразено вносно месо за прясно Агнешкото поскъпва с лев на ден преди В...
10 млн. обезщетения за кметовете гласува кабинетът Финансовите искания за обезщетения след бедствията набъбват като великденски козунак, а финансовия...