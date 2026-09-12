Кой е най-големият ужас за бежанците у нас. Омбудсманът
Не трябва да се допуска противопоставяне между българите и украинските бежанци
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Не трябва да се допуска противопоставяне между българите и украинските бежанци
Това каза омбудсманът Диана Ковачева
Ковачева настоява за видеоконферентно при разглеждане на дела
Ковачева потвърди, че е залята с жалби заради изравнителните сметки
Феноменът на дигиталната бедност и дигитално изключване е факт
Това е факт броени дни преди старта на учебната година
Подготвено е искане до Конституционния съд за тълкувателно решение във връзка с таксата "юрисконсулт". Омбудсманът постави тази тема на обсъждане, за...