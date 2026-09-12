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Калоферов показа нестандартния си костюм за новогодишната нощ
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Калоферов показа нестандартния си костюм за новогодишната нощ
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Опозицията поиска той да бъде отстранен от заседанието
Костюмът е от 17 части и включва черната маска на злодея, ботуши, чифт пелерини и шнур
Талантливата състезателка става лице на "София - евростолица на спорта"
Пространство-засичащи камери са следващият хит на мобилните телефони Иновациите движат света. А нашият свят е толкова зависим от смартфоните ни, че в...
Меси с костюм под 3000 евро, сравниха Неймар с Чарли Чаплин Ивайло Петев изтръска Бълхата от тройката си Церемонията за "Златната топка" отново не п...
Най-скъпият костюм в света е продукт на колаборацията между дизайнера Стюард Хюз и бижутерската компания Richard Jewels. 600 часа са били необходими...
Въпреки че в Сен Тропе всички ходят с бански, тениски и шорти, Карл Лагерфелд изобщо не обърна внимание на високите температура. На 37 градуса той се...
Илон Мъск е един от най-популярните хора в света и напълно разбираемо. Успешен бизнесмен, гениален инженер, филантроп, прототип на образа на Тони Стар...
Едно от най-важните неща в подготовката за посрещане на Новата година е изборът какво да облечете. 892 980 долара трябва да дадете, ако искате да сте...
Най-бляскавият костюм в света беше представен неотдавна от създателите му от Морфсют. Дрехата, която покрива тялото от главата до петите, включително...
Монтана. Французинът Филип Клемент, ръководител на проект за създаване на облекла за работа на спасители в критични ситуации, показа първия си модел....