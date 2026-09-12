Всичко за Костюм

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Смартфонът ще ни мери костюма

Смартфонът ще ни мери костюма

Пространство-засичащи камери са следващият хит на мобилните телефони Иновациите движат света. А нашият свят е толкова зависим от смартфоните ни, че в...

02 февруари | 23:00
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Щурите идеи на Железния човек

Щурите идеи на Железния човек

Илон Мъск е един от най-популярните хора в света и напълно разбираемо. Успешен бизнесмен, гениален инженер, филантроп, прототип на образа на Тони Стар...

11 февруари | 6:10
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