Топ активист на „Левицата“ закова Ваня Григорова! Важни разкрития
По думите му „Левицата“ не е инициирала разговори с Ваня Григорова за участие в парламентарните избори
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По думите му „Левицата“ не е инициирала разговори с Ваня Григорова за участие в парламентарните избори
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