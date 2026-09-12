Ще предложа СДС да обсъди участието си в управлението
Чашата ще прелее, ако се приеме негласувалите да бъдат отписвани за следващия вот Този Изборен кодекс готви парламент, в който ще влязат само ГЕРБ, Д...
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Чашата ще прелее, ако се приеме негласувалите да бъдат отписвани за следващия вот Този Изборен кодекс готви парламент, в който ще влязат само ГЕРБ, Д...
Ако излизаш от властта, трябва да оттеглиш областни управители, зам.-министри и шефа на КЕВР Москов има подкрепата на всички наши министри, казва...
Тежка футболна битка се разигра на „Каменица Арена" в събота вечер. Живеещите в района станаха свидетели на сблъсъка между отборите на народния предст...
Бургас. Областният председател на СДС в Бургас Костадин Марков хвърли оставка след краха на сините на изборите. "Това, че десницата няма да е представ...
Бургас. Кандидат-депутатите от Коалиция „СДС" в Бургас подписаха нотариален отказ от депутатски имунитет. Те декларираха, че ако бъдат избрани за н...
Бургас. Отборът на СДС Бургас спечели безапелационна победа в кандидат-депутатския футболен турнир, който се проведе на спортния комплекс „Каменица...
В листите ни няма парашутисти, цял Бургас ни познава