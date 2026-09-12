След дни идва невероятно събитие в Космоса
Слага едно начало, чакано много години
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Слага едно начало, чакано много години
Осъществява вече Полет номер 4
“Марсианската” ракета на Илон Мъск достигна орбита
Πътeшecтвиe дo ocтaнĸитe дo ĸopaбa „Tитaниĸ“
Никола Кацарски зарадва всички
Твърде изненадващо пътуване
Какво означава кафяво джудже
Той отговори на въпроси на водещия на "Панорама" Бойко Василев:
Срещу него върви подписка в интернет
Може да се отглеждат в Космоса
Радиацията извън магнитосферата е изключително висока, твърдят изследователи Американските астронавти, които единствени са летели извън защитаващата...
Един специален вид "пътници" излетя в Космоса с капсулата Dragon на SpaceX към Международната космическа станция. Това са 8 вида гъби, произлезли от м...
Сателитни снимки позволяват да се компенсира неточността на статистиката Следят добива на нефт, дават прогнози за цената на барела Може да звучи нев...
Британският космонавт Тим Пик, който се намира на Международната космическа станция, публикува в Twitter видео, запечатало серия светкавици. Кадрите с...
Руски космонавти за пръв път ще отглеждат чушки на Международната космическа станция в нова оранжерия, която ще бъде изпратена там в края на 2016 г.,...
Руска ракета "Союз" с международен екипаж от трима души, включително и първият официален британски астронавт - Тим Пийк, излетя вчера от космодрума "Б...