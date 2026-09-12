Бедствено е във Велико Търново, на прага на евакуация. И част от Габрово
Най-застрашени са най-ниските части на града - квартал "Асенов" и улица "Крайбрежна"
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Най-застрашени са най-ниските части на града - квартал "Асенов" и улица "Крайбрежна"
Кои са причините да бъде доведена до ръба
Изменението на климата може да направи ранните наводнения по-чести, предупреждават експерти
Язовир „Рогозен-1" преля, а част от коритото на преливника е започнало да се разрушава вчера. През нощта мощни хидропомпи източваха водата от язовира,...
Пореден пътен инцидент в Кресненското дефиле вдигна на крак полицаи, лекари и пожарникари. Кола се катурна в коритото на река Струма след сблъсък с ми...
Пореден пътен инцидент в Кресненското дефиле вдигна на крак полицаи, лекари и пожарникари. Кола се катурна в коритото на река Струма. Сигнал за катаст...
Провдив. Багери работят от два дни в коритото на река Марица по протежението й в Пловдив. Тежките машини използваха сниженото ниво на водата, за за по...
Велико Търново. Хората в Стражица и село Горски Сеновец ще спят спокойно без заплаха да бъдат залети от близката река, след като общината приключи пр...