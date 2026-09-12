Важно съобщение от НАП. Засяга всички българи
Данъчни звънят на хората с неточности в декларациите за доходите
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Данъчни звънят на хората с неточности в декларациите за доходите
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Нова вълна от негативни коментари
Комисията обяви коригираните данни от изборите
Бившият министър на туризма се появи неузнаваема на публично събитие
Добрич. В резултат на проведената годишна среща на финансистите на общините НСОРБ иска ясна методика за налагане на финансови корекции на общините по...