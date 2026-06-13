Корейските майстори гостуват в София
12 корейски майстори разкриват тайните на своите занаяти на "Шипка" 6 от 25 март. Публиката ще види 140 експоната - традиционни мебели, пана, керамика...
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12 корейски майстори разкриват тайните на своите занаяти на "Шипка" 6 от 25 март. Публиката ще види 140 експоната - традиционни мебели, пана, керамика...