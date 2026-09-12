Шофьор на автобус се развилня, погна контрольори и пътници
Агресивният мъж е задържан за 24 часа за установени общо три нарушения
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Агресивният мъж е задържан за 24 часа за установени общо три нарушения
Камерите ще записват през цялото време процеса на работното им място
От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори
Те вече няма да продават билети, а ще глобяват нередовните пътници
Ще глобяват, без да продават билети
Контрольорите няма да продават билети от 30 лева и да съставят актове
15 контрольори в столичния градски транспорт са били жертва на посегателства от страна на пътници от началото на годината. Това съобщи по Нова телевиз...
Пътник без билет нападна трима контрольори в столичен трамвай. Това съобщава "Дарик" и уточнява, че служителите на Центъра за градска мобилност искали...
Настояваме още повече да се увеличи контролът в градския транспорт, особено по рискови линии. Където е възможно, ще има постоянен контрол. Това заяви...
По нареждане на вътрешния министър Румяна Бъчварова, отдел "Пътна полиция" ежедневно ще следи статистиката, като анализира данните за пътните нарушени...
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу петима участници в организирана престъпна група за подкупи...