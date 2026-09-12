Квестори и консултанти с по 80 лв. за НВО и матури
Сумата ще бъде изплатена и на членовете на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити
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Сумата ще бъде изплатена и на членовете на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити
Бургас. Кредитни консултанти от фирма за бързи кредити "Вега 1" са пребили жестоко 57-годишен мъж от Каблешково. Инцидентът е станал в сряда сутринта....
Мераклии за медицина доказват, че участвали в кампании на БЧК
Над 184 млн. евро са получили различните консултанти, работили по проекта АЕЦ "Белене", сочат публикуваните от www.balkanlieks.eu документи за разплат...