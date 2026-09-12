Ако Путин ни нападне? Проф. Константинов разкри реакцията
Какво када математикът и със сарказъм
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Какво када математикът и със сарказъм
Коя е мащабната грешка
Неговият коментар за оставката на акад. Денков
Направи коментар за скандала с машините
Замасени са и Блажев и Патрашкова
27% от секциите, където имаше машини, гласуваха с машини - също като преди 2 г., казва професорът
Само гласувалите на 4 април ще влязат в списъците за следващия вот
Той очаква на парламентарните избори да гласуват между 2,5 млн. и 3,5 млн. българи
Не може да има избори след два месеца с машини, заяви математикът
Срокът за доставка на машините за гласуване е поне 4 месеца
Заради епидемията първенството приключи преждевременно
Проф. Михаил Константинов, директор на "Информационно обслужване" - Проф. Константинов, какви послания отправиха избирателите към политиците?- Първо...
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