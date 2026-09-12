Световни звезди имат любимо място в България, кончета им правят компания
Преди няколко седмици друга световна звезда посети ранчото - а именно NANA
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Преди няколко седмици друга световна звезда посети ранчото - а именно NANA
Наградата за доброволческия труд ще е безплатна езда
Министър Красен Кралев спря разпада на спортно бижу Ако отворите многобройните гидове с местата, които си струва да посетите в София, то сред най-ярк...
Източиха 120 литра гориво от базата на Гергови "Хан Крум"
Благоевград. Чужденци атакуват всеки ден през лятото разложкото село Бачево заради конните бази в селището. Туристите от курорта Банско масово идват т...
София. Най-новата конна база у нас, в пловдивското село Ягодово, ще приеме Балканския открит шампионат по обездка от 26 до 28 юли, стана ясно днес. Съ...
София. Състезатели от 8 държави са потвърдили участие в кръга за Световната купа по конен спорт в дисциплината прескачане на препятствия от 24 до 26 м...