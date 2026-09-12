Всичко за Конкурси

Следете всички новини, анализи и коментари за Конкурси. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Салон на виното и любовта

Салон на виното и любовта

Тематична изложба на портрети на жени, вдъхновение и творчески подтик за художниците, от фонда на Градската художествена галерия в Разград е първата к...

07 февруари | 17:25
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Акушерка стана Мис Евро 2016

Акушерка стана Мис Евро 2016

Преди първия съдийски сигнал на Европейското първенство по футбол Исландия вече завоюва победа, макар и не на терена, а на конкурса за красота „Мис Ев...

07 юни | 13:20
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Търсят шефове в митниците

Търсят шефове в митниците

Митниците си търсят шефове. Агенцията е обявила конкурс за шефове на бюрата София-изток, Пирдоп и Троян. Търси се и зам.-началник на митница Бургас. П...

25 септември | 18:30
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