Мариан Бачев с голяма новина за опери и театри
До месец ще бъдат обявени конкурсни процедури за директори
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До месец ще бъдат обявени конкурсни процедури за директори
Бяха обявени общо 444 конкурса
Филмови продукции, фестивали и конкурси избраха морския град
Те ще бъдат обявени повторно
Това съобщи образователният министър
Конкурсът отваря пътят за изяви на хора, желаещи да изразяват себе си
Пращат ги на тест и защита за стратегическа концепция
За кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми.
Инес Петрова в момента участва в шести международен конкурс за красота
Новият директор ще е ясен на 5 юли
Националното радио с нов шеф на 28 юни, а телевизията на 5 юли
Сред най-очакваните прояви са конкурсът за най- добър винопроизводител и коронясването на тазгодишния Цар Трифон, които се организират от местния Клу...
Тематична изложба на портрети на жени, вдъхновение и творчески подтик за художниците, от фонда на Градската художествена галерия в Разград е първата к...
Преди първия съдийски сигнал на Европейското първенство по футбол Исландия вече завоюва победа, макар и не на терена, а на конкурса за красота „Мис Ев...
Зад успехите на Антония Маркова не стои нито една продуцентска компания
Благоевград. Гласуването за най-обичано българско дърво в петото издание на конкурса „Дърво с корен" стартира в началото на месеца. Много хора в Пири...
Митниците си търсят шефове. Агенцията е обявила конкурс за шефове на бюрата София-изток, Пирдоп и Троян. Търси се и зам.-началник на митница Бургас. П...
Добрич. Да се създаде централизирана публична агенция, която да прави назначенията на всички нива в държавата – държавна и общинска администрации, дър...
Чистят атестационните комисии от съпрузи и роднини
Изискват от кандидатите най-много 50% от нужните за изпълнение средства