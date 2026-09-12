Всичко за Кончита Вурст

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Путин скочи срещу Кончита

Путин скочи срещу Кончита

Руският президент Владимир Путин разкритикува победителя в "Евровизия" - травестита Кончита Вурст, за това че демонстрира нетрадиционната си сексуална...

26 май | 17:20
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Кончита като диагноза

Кончита като диагноза

Един маркетингов трик, появил се на задрямалата доскоро "Евровизия", успя да раздели Европа на две. Жената с брада Кончита Вурст възпламени русофили и...

20 май | 5:40
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Кончита вещае ШЛ за "Реал"

Кончита вещае ШЛ за "Реал"

Дамата с брадата накара Англия да мечтае за световна титла Добра поличба за "Реал", "Атлетико" и Англия видя "Дейли Мейл" в триумфа на Кончита Вурст...

13 май | 20:55
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