Пласидо Доминго отказа да пее с Кончита Вурст
Легендата Пласидо Доминго отказа участието си в концерта „Попмузиката среща операта" във Виенската опера.Събитието трябваше да бъде на 17 май с участи...
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Легендата Пласидо Доминго отказа участието си в концерта „Попмузиката среща операта" във Виенската опера.Събитието трябваше да бъде на 17 май с участи...
Руският президент Владимир Путин разкритикува победителя в "Евровизия" - травестита Кончита Вурст, за това че демонстрира нетрадиционната си сексуална...
Духовници от Сърбия и Черна гора набедиха победителката в конкурса "Евровизия" Кончита Вурст за наводненията на Балканите, при които загинаха десетки...
Един маркетингов трик, появил се на задрямалата доскоро "Евровизия", успя да раздели Европа на две. Жената с брада Кончита Вурст възпламени русофили и...
Името на Кончита Вурст бързо се превърна в синоним на скандал - а парчето й - колкото и неподходяща да е точно тази дума - бързо стана най-гледаното в...
-Големият турски вестник "Милиет" обяви преди дни, че ти си първият, показал се като "брадатата жена", когато се появи на "Евровизия" с Мариана Попо...
Кончита Вурст е вече и вид салам
От Древния Египет до Кончита Вурст тя е визитка за всеки мъж
Третият пол е измислен термин, сексуално различните станаха политическа мишена
Дамата с брадата накара Англия да мечтае за световна титла Добра поличба за "Реал", "Атлетико" и Англия видя "Дейли Мейл" в триумфа на Кончита Вурст...
София. Защо брадатата певица на токчета Кончита Вурст ни шокира? Какво се крие зад триумфа й на "Евровизия" - талантът, скандалът, който продава или п...
Някогашният служител в рибна фабрика се превърна в новата поп икона на различните