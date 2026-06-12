НАТО засегна опасно Китай, остра реакция на Пекин
НАТО пренебрегва основни факти, изопачава произволно позицията и политиката на Пекин
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НАТО пренебрегва основни факти, изопачава произволно позицията и политиката на Пекин
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