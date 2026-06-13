Как компот замръзва при -23 градуса (ВИДЕО)
Как компот от праскови замръзва за секунди? Зрителка на Нова телевизия сама си направи експеримент и показа видеото. Само секунди след като изнася ко...
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Как компот от праскови замръзва за секунди? Зрителка на Нова телевизия сама си направи експеримент и показа видеото. Само секунди след като изнася ко...
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