Младеж от Троян с опит за рекорд по маршрута Ком-Емине
Стартът е на 29 юли
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Стартът е на 29 юли
Кирил Николов-Дизела постави невероятен рекорд по преминаването на 600-те километра от връх Ком до нос Емине, съобщава Блиц. Малко преди 18 часа той д...
Много поздравления, овации и призове получи днес специалният гост в ИНфоЦентър София 2018 Божидар Антонов, който преодоля наскоро за рекордното време...
Ултрамаратонецът Божидар Антонов постави нов рекорд по скоростно преминаване на Стара планина от връх Ком до нос Емине. Новото най-добро постижение е...
София. Тазгодишното издание на най-популярния пешеходен туристически преход в България – Ком-Емине, ще бъде увековечено в уникален филм. Лентата е дел...