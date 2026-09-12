Губим десетки милиарди без еврозоната
От забавеното влизане в еврозоната България е загубила около 38-42 млрд. лв., смята финансовият анализатор Кольо Парамов...
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От забавеното влизане в еврозоната България е загубила около 38-42 млрд. лв., смята финансовият анализатор Кольо Парамов...
"Стандарт" продължава дискусията за икономическия ръст от 3% за 2015 г., отчетен от НСИ, който е най-висок от 7 години насам. Ето мнението на финансис...
Финансистът твърди, че Сергей Станишев е наредил подслушването
София. Част от парите в черните каси на партиите също се държат в офшорки, обяви пред бТВ финансистът Кольо Парамов. Те обаче не били много. Преди вр...