Червен депутат се подигра с жените в армията
Кольо Милев от комисията по отбрана призова делът на жените-военни да бъде ограничен
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Кольо Милев от комисията по отбрана призова делът на жените-военни да бъде ограничен
Продължава бързата партийна кариера на бившия сливенски кмет Кольо Милев, който е генерал от резерва. Броени месеци след като възстанови членството си...
„Опонентите ми правят всичко възможно да превърнат предизборната кампания в Сливен в мръсна игра, а не в състезание по правилата. Те издават страх, а...
„Не да вдигат данъка върху доходите на физическите лица, а част от сегашния му размер да остава в общините. Подобряването на финансовата картина в стр...
БСП издърпа каруцата от калта, каза още Милев „Задачата ни в кампанията е да защитим свършеното през мандата. Независимо дали става дума за обект, ре...
Кметът на Сливен Кольо Милев почерпи журналисти за рождения си ден. "Станах на 62 години, но се чувствам на толкова, колкото сте вие", заяви Кольо Ми...
БСП официално заложи на сливенския кмет Кольо Милев за втори мандат. Всичките 137 делегати на общинската партийна конференция под Сините камъни единод...
Кметът на Сливен Кольо Милев изненада местните журналисти с транспорт до балканското село Бяла чрез електробус. Веднага след традиционната си пресконф...
Заварих замразени европари и зейнали ями, а сега приключваме проект за 64 млн. лв. БСП може да влезе в битката за града с вдигната глава, казва кметъ...
Сливен. Пречиствателната станция за питейни води на град Сливен не се е превърнала в музей, а отговорността за нейното изграждане все още в ръцете на...
Сливен. Нима някой се съмнява, че аз ще бъда кандидатът за кмет на БСП. Така кметът на Сливен Кольо Милев отговори на въпрос, свързан с предстоящия ме...
Сливен. Кметът на Сливен Кольо Милев прави четвърти опит общинският съвет да гласува предложението му за заем от държавния фонд "ФЛАГ". Досега предлож...
Сливен. Кметът на Сливен Кольо Милев награди 9 изявени граждани за празника на града Димитровден. На тържествената сесия, проведена в присъствието на...
Сливен. "Отказах да дам разрешение за извършване на утилизация на мини южно от Сливен. Според мен не е редно това да се случва в такава близост до фот...
Сливен. Кметът на Сливен Кольо Милев даде старт на залесителната кампания в общината. В четвъртък той лично засади няколко дървета до бензиностанцията...
Сливен. Половин година ще дават храна на бедни в Сливен. "От 15 юли в града отваря врати ще обществена трапезария, където в продължение на шест месеца...