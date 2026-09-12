Всичко за Кольо Милев

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Генерал пак играе за Сливен

Генерал пак играе за Сливен

БСП официално заложи на сливенския кмет Кольо Милев за втори мандат. Всичките 137 делегати на общинската партийна конференция под Сините камъни единод...

12 юли | 21:20
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