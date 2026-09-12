Софийският арсенал показва картини на Кольо Карамфилов
Изложбата е за 10 години от смъртта на известния художник
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Изложбата е за 10 години от смъртта на известния художник
Творбите на големия художник привличат като магнит българи и чужденци в Градската галерия под тепетата
JEREMY? избраха художествено произведение на Кольо Карамфилов за основна визия на своя първи албум, който се очаква да се появи на 26 май. Използванет...
Духът и страстите на Кольо Карамфилов владеят ъгъла на "Раковски" и "Кирил и Методий". В сряда вечер поне 200 апологети на епикурейството и фанатичнот...
Тази изложба заслужава да бъде видяна от света, написа синът му Росен във Фейсбук 70 картини и пластики на пловдивския авангардист могат да се видят...
Нови разкрития около ограбени творби на Кольо Карамфилов направи синът му Росен в "Господари на ефира". Работи на големия художник изчезнаха броени се...
София. От 14 май до 1 юни, Софийска градска художествена галерия открива изложба на големия български художник Кольо Карамфилов. Ранната му и неочаква...
Дни след смъртта на Кольо Карамфилов неговият син Росен направи кратък филм за баща си. В "Предпоследната лудост или обичането като изкуство" той е сл...
Нашето поколение беше захвърлено в свободата, казва Калин Терзийски
Големият художник ще почива до братята по дух Слона и Начо Културата
Пловдив. Близки и приятели ще се си кажат "Последно сбогом" с художника Кольо Карамфилов днес. Погребението ще се състои от 11 часа в Градската художе...
Кольо Карамфилов е поредният от поколението, прегоряло на ръба между две епохи
Кольо Карамфилов почина след усложнения от перитонит
Пловдив. Художникът Кольо Карамфилов почина днес в Пловдивска болница след усложнение от перитонит. Артистът навърши 50 години в края на 2013. Един о...
Именникът Кольо Карамфилов открива хулиганска изложба за юбилея си