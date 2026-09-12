Италиански кино ас очарова София
Пиерфранческо Фавино е звездата в три екранизации по известни романи
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Пиерфранческо Фавино е звездата в три екранизации по известни романи
Приятна изненада навръх първи април - рождения ден на Милан Кундера, предлага "Колибри" с новото издание на неговия роман "Шегата". Сюжетът е гигантск...
Българската народна песен "Малка мома" е част от саундтрака на филма "Колибри". Нежният глас в холивудския трилър, чиято световна премиера е днес, е н...