Парламентът реши: ВВС - на две
Висшият съдебен съвет (ВСС) вече официално е разделен на две. Органът на Темида ще е с две колегии - една на съдиите и една на прокурорите и следовате...
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Висшият съдебен съвет (ВСС) вече официално е разделен на две. Органът на Темида ще е с две колегии - една на съдиите и една на прокурорите и следовате...
Нека да започнем разделянето на ВСС на 2 колегии още от следващото заседание. Не бива да се чака това разделяне да стане от Народното събрание. Това п...
Депутатите приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение в Закона за съдебната власт, внесен от Министерски съвет на 7 март. Общо 118...
Парламентът раздели ВСС на две колегии – съдийска и прокурорска. Това решиха депутатите след като гласуваха на второ четене текста. 196 народни предст...
Висшият съдебен съвет ВСС да се раздели на две колегии - на съдиите и на прокурорите. Това е залегнало в предложеното от прокуратурата становище за Ст...