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НС раздели ВСС на две колегии

НС раздели ВСС на две колегии

Парламентът раздели ВСС на две колегии – съдийска и прокурорска. Това решиха депутатите след като гласуваха на второ четене текста. 196 народни предст...

09 декември | 12:35
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