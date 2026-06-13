Гришо смая света. Лавина от колажи с култовия му бекхенд-смач (СНИМКИ)
Феновете на тениса в екстаз
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Феновете на тениса в екстаз
Вече ще има и редактор на колажи
Сенаторът засенчи Мистър Бийн, лавина от колажи в нета
Млада жена показа майсторска палачинка с лика му, той се появи и на 3D торта
Завзеци прогнозират, че ще чете новогодишното слово
Хиляди студенти не се готвят да пътуват никъде, отсече генералът
Проектът е на Ард Гелинк, който следвайки модата в социалните мрежи направи колажи на звездите с тяхното по-младо "Аз"
Колажи от Ню Йорк, пластики, съдове от екзотично дърво и корени от орех са сред акцентите в лятната колекция на столичната галерия "Червената точка"....
Ръкавиците на Лейди Гага най-подигравани в мрежата