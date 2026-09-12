Професор: Имиджът на Радев зависи от кабинета
То може да работи за президентската му кампания
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То може да работи за президентската му кампания
Русе."Констатациите показаха, че останалите три помощни училища са дори по-неподготвени от 4-то помощно за подобни случаи. Това означава, че имаме сис...
Децата бежанци да бъдат записвани в училище по по-улеснена процедура, иска агенцията за бежанците. Повод за това е проблемът с децата от Калище, които...
София. Министерството на образованието е сезирало Районната прокуратура в София по сигнал за сайт, които продава фалшиви дипломи. Това потвърди днес п...
София. В екипа на служебния образователен министър Румяна Коларова ще влязат и учители, включително и на поста заместник във ведомството. Това обяви К...