Всичко за Кола-Бомба

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Мощен взрив в Багдад

Мощен взрив в Багдад

Мощен взрив е избухнал в източното предградие на Багдад Мадинат Садр, предаде ТАСС, цитирайки местни медии. Най-малко четирима души са загинали, а на...

11 май | 10:01
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Три коли бомби гърмят в Сирия

Три коли бомби гърмят в Сирия

Дамаск. Три коли бомби избухнаха в Сирия в неделя вечерта. Две от тях бяха взривени на входа на площад "Омаяд" в столицата Дамаск на няколко километра...

14 октомври | 19:40
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