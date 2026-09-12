Две бомби избухнаха в Сомалия
Два взрива са станали в Сомалия днес. Има жертви, съобщават световните медии. Кола-бомба се е взривила до сграда на местното правителство в сомалийск...
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Два взрива са станали в Сомалия днес. Има жертви, съобщават световните медии. Кола-бомба се е взривила до сграда на местното правителство в сомалийск...
Кола-бомба експлодира в иракската столица Багдад. Загинали са 11 души, а други 18 са били ранени, предаде "Ройтерс", цитирайки източници на полицията....
Мощен взрив е избухнал в източното предградие на Багдад Мадинат Садр, предаде ТАСС, цитирайки местни медии. Най-малко четирима души са загинали, а на...
Кола-бомба е избухнала в турско военно поделение и отне живота на двама военни. Други са тежко ранени. Това съобщи БГНЕС. Поредният атентат е станал...
Кола-бомба се е взривила пред полицейско управление в югоизточна Турция. Най-малко петима души са загинали, а други над 36 са ранени. Жена и нейното...
Лек автомобил и автобус на градския транспорт са катастрофирали в кв. "Княжево", предаде "Фокус". На мястото на инцидента има служители на "Пътна поли...
Кола-бомба бе взривена близо до летище в Кабул тази сутрин, предаде АФП, цитирани от БНР. По първоначални данни атаката е била насочена срещу конвой н...
Един човек е загинал, а трима са ранени Кабул. Афганистанската столица Кабул посрещна утрото със силна експлозия, при която един човек загина, а трим...
Атина. Кола-бомба се е взривила пред сградата на централната банка на Гърция. Тя се намира в центъра на Атина, съобщи Ройтерс. До момента няма данни...
Хама. Взривена е кола-бомба в държания от правителствените сили град Хама, в Централна Сирия, причинявайки множество жертви, предоха световните медии....
Дамаск. Най-малко 16 сирийски войници са убити в следствие на атентат с кола-бомба и последвалата престрелка между сирийската армия и ислямистки бунто...
Кабул. Бунтовници са взривили кола-бомба в петък и след това са нападнали силно укрепен самостоятелен жилищен комплекс, използван от стотици чужденци...
Дамаск. Три коли бомби избухнаха в Сирия в неделя вечерта. Две от тях бяха взривени на входа на площад "Омаяд" в столицата Дамаск на няколко километра...
Десетки българи капарираха електромобил за 20 бона на Пловдивския панаир
Багдад. Kоли-бомби избухнаха в райони на Багдад основно населени от шиити. Загинаха десетки души, а ранените са повече от 100, предаде АФП, цитирайки...
Бингьол. Турската полиция задържа кола-бомба пълна с близо 200 килограма експлозиви в югоизточната провинция Бингьол. Те са били готови за взривяване....
Багдад. 65 души са загинали, а 190 са ранените в серия от взривове на коли-бомби, избухнали през миналата нощ в столицата на Ирак. Властите казват, че...
Багдад. Най-малко 12 души са убити при серия от бомбени атентати в пазар на север от столицатa Багдад, според официални източници, предаде Би Би Си....
Багдад. Кола е експлодирала в населяван от шиити район в Багдад. Загинали са четирима души, 20 са ранени. Това предаде АФП. Взривът е избухнал в близ...
Дамаск. В близост до полицейски участък в квартал Джубар се е взривила кола-бомба, в резултат на което са загинали най-малко осем членове на сирийски...