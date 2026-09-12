Коафьор от Града на розите дарява онкоболни за 8 март
Стара Загора. Казанлъшкият коафьор Стенли Нанчев ще зарадва с необичаен подарък за 8 март жени, преживели тежко заболяване. Днес той ще дари перуки на...
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Стара Загора. Казанлъшкият коафьор Стенли Нанчев ще зарадва с необичаен подарък за 8 март жени, преживели тежко заболяване. Днес той ще дари перуки на...
Депутатите са непослушни. И то не защото не чуват исканията на хората от региона, в който са избрани, а защото не се вслушват в модните съвети на коаф...
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