IN MEMORIAM: Княз Кардам издъхна, без да се събуди
Синът му княз Борис Търновски е новият наследник на БГ престола Кардам, княз Търновски, издъхна, без да се събуди. Първородният син на Симеон II и ца...
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Синът му княз Борис Търновски е новият наследник на БГ престола Кардам, княз Търновски, издъхна, без да се събуди. Първородният син на Симеон II и ца...