Всичко за Книжарница

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Джаз и вино за "Перото"

Джаз и вино за "Перото"

Росен, синът на Кольо Карамфилов, даде старт на 24-часовия маратон по четене Писатели от три поколения отпразнуваха откриването на денонощната книжар...

18 септември | 5:50
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НДК става библиотека

НДК става библиотека

"Чудесата на България", хитовата поредица на "Стандарт", се намира на щанд 330 Пролетният базар на книгата се открива днес, отстъпки и премиери чакат...

03 юни | 5:40
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