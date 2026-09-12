Мародери тормозят южното Черноморие след потопа. Реакцията
Множество сигнали за набези и кражби бяха подадени след бедствието
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Множество сигнали за набези и кражби бяха подадени след бедствието
Българските туристи все повече избират почивка на каравана през летния сезон
Вирусът поне осигури спокойни плажове за местните жители
Това съобщава Нова телевизия.
Други хотели изчакват началото на туристическия сезон от 15 юни
Туристите резервират места в къмпингите година по-рано
Президентът ще сезира Конституционния съд за въведените глоби за къмпингуване и паркиране, съобщават от президентството. Плевнелиев е обнародвал пром...
Не трябва да се правят изключения, когато става въпрос за опазването на плажовете. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова в предаването „...
Созопол. Обилните дъждове, които се изсипаха по склоновете на Странджа, препълниха язовирите в района и наводниха няколко пътни отсечки, не пощадиха и...
Царево. Плажуващи на къмпинг "Арапя", на територията на който има земеделски земи, бунгала и хотели, нарушават екоравновесието в района, съобщи бТВ, п...