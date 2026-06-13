Mахат бетона от "Корал" до 1 юни
Министрите ми се гърчат, вместо съдиите да си кажат за дюните, ядоса се Бойко Инвеститорът "ИФ Фаворит" ще премахне излетия бетон на дюните на къмпин...
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Министрите ми се гърчат, вместо съдиите да си кажат за дюните, ядоса се Бойко Инвеститорът "ИФ Фаворит" ще премахне излетия бетон на дюните на къмпин...
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас е забранила със заповед строителните работи на къмпинг "Юг". Тя е принудителна администрати...
Екоминистърът може да спре проекта за комплекс заради законови нарушения Регионалният министър Лиляна Павлова се захвана да следи под лупа изливането...