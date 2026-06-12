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Референдум с кметския вот

Референдум с кметския вот

Парламентарната група на ГЕРБ няма да инициира промени в Изборния кодекс непосредствено преди местния вот наесен. Това заявиха пред "Стандарт" високоп...

24 февруари | 22:10
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