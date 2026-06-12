Кметският вот - съдбовен за партиите
В София сблъсъкът ще е епичен, в Пловдив колоритен, интригата е в малките общини
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В София сблъсъкът ще е епичен, в Пловдив колоритен, интригата е в малките общини
Цветан Цветанов припомни във Вашингтон победата на ГЕРБ на местния вот миналата година. Зам.-председателят на партията е в САЩ за участие в традиционн...
Парламентарната група на ГЕРБ няма да инициира промени в Изборния кодекс непосредствено преди местния вот наесен. Това заявиха пред "Стандарт" високоп...