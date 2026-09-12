Даскалоливницата в Елена по европейски тертип
Завърналият се от чужбина Иван Момчилов въвежда за пръв път часове по гимнастика Кметът, даскалът и попът - каквото кажат те, това става. Тази света...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кметска Сага. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Завърналият се от чужбина Иван Момчилов въвежда за пръв път часове по гимнастика Кметът, даскалът и попът - каквото кажат те, това става. Тази света...
Добрич. Община Тервел отпусна средства за празничната абитуриентска вечер на учениците от двете училища от випуск 2013, съобщиха от добруджанското кме...
Бозов уволни Николов, докато е в болнични, после излезе в отпуск
Варна. Варна се намира в безпрецедентен хаос и пълен управленски абсурд, алармира на пресконференция градският лидер на БСП Борислав Гуцанов. Според н...