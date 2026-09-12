Кмет и Кметъл гощаваха в "Добрич мези" с миди натюр
Кмет и Кметъл кръстосаха черпак и лопата в 200-годишен казан по време на втория ден на феста "Добрич мези". Кулинарната надпревара между добричкия гра...
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Кмет и Кметъл кръстосаха черпак и лопата в 200-годишен казан по време на втория ден на феста "Добрич мези". Кулинарната надпревара между добричкия гра...
След представянето на "Кметълски истории" Цонко Цонев представи книгата си и в Добрич, като пред феновете на рока той сподели, че я посвещава на своя...
Първият оркестър на Горан Брегович "Ъндърграунд" ще свири в Шумен навръх празника на ромите 8 април. Шоуто на музикантите ще е безплатно и ще започне...
Бившият кмет на Каварна Цонко Цонев- Кметъла нападна новоизбраната кметица Нина Ставрева се скараха за отменения рок концерт в града. Пред Нова ТВ Км...
Кметът на Каварна Цонко Цонев поздрави ромите от квартал "Хаджи Димитър" в морския град за празника им и ги зарадва с новината, че скоро нови работни...
Добрич. На следващата софийска спирка от пътуващия си рок музей, кметълът Цонко Цонев ще връчи на фенове няколко билета за поредното издание на рок...
Цонко идва със специален дар за ЧРД на Фандъкова
Варна. Със стар черен телефон е в пряка връзка кметът на Каварна с любимата си рокбанда AC/DC, похвали се той с жицата си реликва във Варна. От морска...
Добрич. Уникалната музейна сбирка на каварненския градоначалник Цонко Цонев, познат с прозвището си Кметъл заради безграничната му любов към рока, с к...
Добрич. Кметът на Каварна Цонко Цонев измайстори деликатеси с миди и предизвика одобрението и възторга на колегите си от българските общини, присъства...
Зрелищният купон е на 10 и 11 август, събощи Кметъла
Каварна. След почти три години ходене по мъките паметникът на Георги Минчев в Каварна ще бъде открит официално днес в 13 часа. Всъщност с ритуала окол...
Добрич. Навръх Гергьовден купон ще се вихри на мегдана в Каварна, когато морската рок-столица празнува своя празник. За "Стандарт" кметът Цонко Цонев...