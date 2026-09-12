Всичко за Кметъла

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Кметъла избира Мис Рома

Кметъла избира Мис Рома

Първият оркестър на Горан Брегович "Ъндърграунд" ще свири в Шумен навръх празника на ромите 8 април. Шоуто на музикантите ще е безплатно и ще започне...

02 април | 20:15
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Кметъла тръгва на турне

Кметъла тръгва на турне

Добрич. Уникалната музейна сбирка на каварненския градоначалник Цонко Цонев, познат с прозвището си Кметъл заради безграничната му любов към рока, с к...

24 март | 13:07
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