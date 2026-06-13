Оценител: Около 1 млн. лв. струва имотът на Попов без "съседските екстри"
Частта от двора на кмета на Пазарджик Тодор Попов, неговата къщата, фитнесът и гаражът струват около 1 млн. лв. "Съседските екстри" са отделно. Това...
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Частта от двора на кмета на Пазарджик Тодор Попов, неговата къщата, фитнесът и гаражът струват около 1 млн. лв. "Съседските екстри" са отделно. Това...
Имението на кмета на Пазарджик Тодор Попов било обикновена "селска къща" с парник. Това каза самият той пред бТВ, след като дрон на телевизията снима...