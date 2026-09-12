Брутално! Как БГ клошар се отплати на гъркиня
Затова, че се грижела за него
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Затова, че се грижела за него
Историята с магистралата става дълбоко криминална
Мъжът е на 53 години и е водил скитнически начин на живот
Убийството е след скандал между клошари
Екшънът се е разигпрал в Дупница
Бургаският окръжен съд осъди прекият извършител на убийството Желязко Данчев на 20 години лишаване от свобода, а съучастникът му Ясен Стойчев ще лежи...
Легендарният през 70-те години холандски боксьор Руди Люберс живее с болната си жена в каравана край Несебър, грижи се за 25 кучета
Хората на Цацаров и експерти нагазиха в пепелта на изгорелите складове Добре, че прокурори и МВР не тръгнаха по най-лесната версия за палеж, заяви пр...
Версията "клошар" не елиминира други основни версии. Това заяви днес в Пловдив главният прокурор Сотир Цацаров след работна среща с ръководството на О...
44-годишният Любомир Данчев твърди, че някой драснал клечката в съседна на неговата стая 4 склада в Тютюневия град в Пловдив изгоряха и вече не същес...
Клошар от Ловеч наследи близо 50 000 лева от братовчедка в Америка, съобщи Нова тв. От персона нон грата 52-годишният Иван Хитов се превърна в един от...
43-годишният русенец зарязвал автомобилите, като им свърши бензинът Мъжът свил пежо, защото собственичката на колата приличала на майка му Опознай р...
22-годишен варненец с мощно сиво "Ауди" прегази пешеходец и избяга в неделя рано сутринта. Човекът е починал на място. Шофьорът очевидно не е видял пр...
Бившият полицай Йордан Пацев и баща му Петър бяха изправени пред Окръжен съд-Пловдив за убийството на клошар. Преди година двамата пребили с юмруци и...
Тялото на мъж на средна възраст е било открито тази сутрин в „Социален учебен професионален център Варна", съобщиха от полицията. Мъжът е бил от наста...
Варненският дизайнер Красимир Недялков стана модел в навечерието на 50-годишния си юбилей. Спецът, чиито тоалети са обличали Мария Илиева, Кристина Ди...
Социален експеримент, свързан с бъдещ филм, показа, че хората все още не са загубили чувствителността си. В центъра на голяма гара един мъж стои облег...
София. Тяло на клошар беше намерено рано тази сутрин в барака в центъра на София, съобщи бТВ. В полицията е получен сигнал за намерен труп в порутена...
Сливен. Блокадата на жп гара Сливен е вдигната. Клошар изненада служителите на реда, търсейки своя куфар със стари дрехи. По-рано тази вечер сливенск...
Бургас. Клошар намушка колега след нечовешки скандал за боклуци край казана. Инцидентът е станал в сряда следобяд пред блок 35 в ж.к. "Лазур" в Бургас...