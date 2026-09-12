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Ричард Гиър стана клошар

Ричард Гиър стана клошар

Социален експеримент, свързан с бъдещ филм, показа, че хората все още не са загубили чувствителността си. В центъра на голяма гара един мъж стои облег...

28 април | 17:50
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