Извънредна ситуация в Пирогов! Лекарите са на нокти
Специализирани екипи имат готовност да окажат помощ на всички пострадали от Северна Македония
Следете всички новини, анализи и коментари за Клиники. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Специализирани екипи имат готовност да окажат помощ на всички пострадали от Северна Македония
Легла има, лекари няма
Позицията на медиците, че ще напуснат колективно от 1 февруари, дойде след протести
Клиентите на медицински институции ще трябва да сменят някои от приоритетите си
Натоварените болници увеличават капацитета си, зареждат аптеките с лекарства
97 болници тази година ще получат по-ниски делигирани бюджети от здравната каса в сравнение с останалите 262. Това предвиждат правилата за определяне...
350 станаха клиниките у нас, осем отвориха тази година София. Нова болница изниква всеки месец тази година. Това сочат данните на здравно министерств...
Варна. Две обновени клиники - „Съдова хирургия" и „Ортопедия, травматология и ендопротезиране", бяха открити в МБАЛ „Св. Анна" от кмета на Варна Ива...
Държавата ще прибира 70% от печалбата им
Още 16 нови лечебни заведения ще получат пари от здравната каса тази година. Някои от тях са медицински центрове, а останалите са частни болници. ...
Хосписи и домове за лечение ще облекчат клиниките