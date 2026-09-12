Всичко за Клиники

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По-малко пари за 97 клиники

По-малко пари за 97 клиники

97 болници тази година ще получат по-ниски делигирани бюджети от здравната каса в сравнение с останалите 262. Това предвиждат правилата за определяне...

04 март | 22:10
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Нова болница всеки месец

Нова болница всеки месец

350 станаха клиниките у нас, осем отвориха тази година София. Нова болница изниква всеки месец тази година. Това сочат данните на здравно министерств...

21 август | 5:50
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Още 16 клиники на хранилка

Още 16 клиники на хранилка

Още 16 нови лечебни заведения ще получат пари от здравната каса тази година. Някои от тях са медицински центрове, а останалите са частни болници.  ...

08 март | 8:30
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