Гранитски: Ще върнем класиците в учебниците
Години наред творческите съюзи в България не получават никаква помощ от държавата, заяви кандидатът за народен представител от „БСП за България“ в 25...
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Години наред творческите съюзи в България не получават никаква помощ от държавата, заяви кандидатът за народен представител от „БСП за България“ в 25...
"Зимни акценти" е изложбата, която събира класици и съвременни творци в галерия "Нюанс" от 17 декември. До 13 януари там може да се видят живописни пл...
Есенният "Салон на галериите" - второто издание на форума за годината - ще бъде открит на 13 ноември от 18,30 часа в зала номер 3 на НДК. До 17 ноемвр...